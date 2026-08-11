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Blu Radio  / Mundo  / Sube a 6.300 cifra de muertos por doble terremoto en Venezuela

Sube a 6.300 cifra de muertos por doble terremoto en Venezuela

El número de fallecidos en Venezuela por los dos sismos que sacudieron el país ascendió a 6.301, mientras familiares siguen buscando desaparecidos entre las ruinas de edificios colapsados.

Terremoto en La Guaira, Venezuela.jpg
Terremoto en La Guaira, Venezuela //
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

La cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela se elevó a 6.301, mientras familiares siguen buscando desaparecidos entre las ruinas de edificios colapsados, según un balance divulgado el lunes por el jefe parlamentario Jorge Rodríguez.

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A la fecha el gobierno no ha publicado una cifra oficial sobre los desaparecidos luego de los sismos de 7,2 y 7,5 que provocaron el colapso de unos 190 edificios ubicados en su mayoría en el costero estado La Guaira, a unos 40 km de Caracas.

Edificios colapsados en Venezuela por terremoto
Edificios colapsados en Venezuela por terremoto
Foto: AFP

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Muchos venezolanos revivieron escenas de los terremotos que sacudieron el país caribeño, tras sentirse este lunes en varias regiones un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia, que deja un saldo de al menos 111 muertos y decenas de heridos.

El balance anterior publicado el 3 de agosto por autoridades venezolanas cifraba el número de muertos en 6.125. Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedaban cerca de 1.400 desaparecidos hace poco más de una semana.

Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 9.567 han sido catalogadas por las autoridades como de "alto riesgo". El número de "viviendas restringidas" se ubica en 12.411.

Embajada de Francia Terremoto en Venezuela 1.
Foto: Embajada de Francia en Venezuela

Por ello, muchas de las familias que las ocupaban son atendidas en refugios temporales o se fueron a vivir con familiares o amigos.

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Casi 24.000 damnificados viven ahora en campamentos en Caracas y en el estado La Guaira, un popular balneario cuya vida giraba en torno al turismo prácticamente inexistente luego de los terremotos.

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