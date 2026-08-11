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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Rescatan a hombre entre los escombros de edificio colapsado en Cali: así fue el operativo

Rescatan a hombre entre los escombros de edificio colapsado en Cali: así fue el operativo

El rescatado fue identificado como Juan Esteban Rebolledo, quien fue localizado y extraído con vida de entre los escombros sobre las 4:00 de la madrugada de este martes.

Rescatado por Bomberos Bogotá en Cali.
Rescatado por Bomberos Bogotá en Cali.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

La ciudad de Cali enfrenta una emergencia humanitaria tras el colapso, entre otras estructuras, del edificio Torres del Limonar debido al terremoto registrado el lunes en la mañana. Equipos de rescate de Bogotá lideran las labores de búsqueda para hallar sobrevivientes entre los escombros.

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El cabo Carlos Castro, de Bomberos Bogotá, confirmó el rescate de Juan Esteban Rebolledo a las 4:00 de la mañana. El equipo utilizó caninos y tecnología avanzada para localizar al joven atrapado en la estructura de cuatro pisos.

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"Tuvimos contacto verbal con la persona. Yo ingresé, tuve contacto verbal con la persona, aproximadamente a 1 metro de distancia estaba", contó el cabo, señalado que, para su extracción, se requirió el uso intensivo de rotomartillos para su extracción segura.

Respecto a su estado físico, el cabo detalló que Rebolledo "estaba estable, tenían raspaduras, tenía un pie como tronchado, pero perfecto". El rescatista destacó que se le suministró agua para hidratarlo durante la compleja maniobra.

Las esperanzas de encontrar más sobrevivientes crecen con la localización de una segunda mujer en las últimas horas. Los rescatistas confirmaron que mantienen "contacto visual" con ella y que su condición de salud es actualmente estable.

"Ya tenemos otra persona ubicada... calculo que aproximadamente en el transcurso de media hora, una hora ya tengamos a la señora; está viva", afirmó Castro. Las labores en el sitio se mantienen de forma permanente.

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Los esfuerzos se centran ahora en un ducto donde "posiblemente hay más de 30, 40 personas" atrapadas tras el desastre. Castro aseguró que es "posible" hallar a más residentes con vida en este sector específico de la edificación.

Para lograrlo, utilizarán maquinaria pesada con el fin de "desojar los edificios y retirando estructuras, eh vigas, placas". El edificio original contaba con 36 apartamentos donde muchas familias quedaron atrapadas durante el fuerte sismo.

El balance oficial del Puesto de Mando Unificado en Cali es de 95 fallecidos, 946 heridos y 239 ciudadanos que aún permanecen atrapados. Hasta el momento, el reporte indica que hay 45 estructuras colapsadas total o parcialmente.

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Sobre los suministros, Castro aclaró que "traemos todo nuestro equipo, somos autónomos" desde la Alcaldía de Bogotá. El socorrista enfatizó que cuentan con el equipamiento necesario y solo requieren maquinaria pesada adicional en el punto.

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