En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella
Cali
Presos trasladados
Riesgo de apagón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Bomberos de Bogotá

Bomberos de Bogotá

incendio en el sur de bogotá.jpg
Bogotá

Voraz incendio en el sur de Bogotá: videos captan la emergencia cerca del peaje Chusacá

Bomberos de Medellín, referencia.
Antioquia

Gracias a Gobernación de Antioquia, bomberos del país ya no pagarán impuesto vehicular

Un carro cayó desde el segundo piso en el Club El Nogal
Bogotá

Grave accidente en el Club El Nogal en Bogotá: un carro cayó desde el segundo piso

Incendio en el sur de Bogotá
Bogotá

Incendio en bodega en el sur de Bogotá obligó a desplegar más de 30 bomberos en la madrugada

Fuerte incendio en la localidad de Kennedy
Bogotá

Reportan incendio en la localidad de Kennedy, sobre la avenida Cali: gran nube de humo negro

Rescatan a perdidos en el cerro de Monserrate
Bogotá

Con señales de hipotermia: así se encuentran las personas rescatadas en Monserrate

Cerro de Monserrate
Bogotá

Aparecieron las siete personas perdidas en Monserrate: estuvieron desaparecidas por 18 horas

Bus intermunicipal se incendió en vía Bogotá-La Vega
Cundinamarca

Bus intermunicipal se incendió en vía Bogotá-La Vega: no se reportaron heridos

bomberos atendiendo emergencias.jpg
Nación

Bomberos advierten falta de planeación en asignación de $30.800 millones para emergencia por lluvias

Carro quedó atrapado en el deprimido de la 94 por las inundaciones
Bogotá

Video muestra carro atrapado por inundación en el deprimido de la calle 94 en Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad