Un fuerte incendio fue reportado en la tarde de este domingo 2 de agosto en la Autopista Sur, a la altura del peaje de Chusacá, en sentido Girardot - Bogotá.De acuerdo con la información preliminar, unidades de Bomberos y voluntarios de Soacha acudieron al lugar para atender la emergencia y tratar de controlar las llamas.Además, los Bomberos voluntarios de San Antonio se encontraban en desplazamiento hacia la zona para reforzar el operativo, ante la magnitud del incendio.La alerta fue dada por habitantes del sector, quienes notaron una columna de humo que comenzó a elevarse y rápidamente llamó su atención, lo que permitió la pronta reacción de los organismos de emergencia.Por otro lado, desde Bomberos Cundinamarca indicaron que en las últimas horas han recibido varios reportes de incendios forestales en diferentes zonas del departamento, lo que mantiene en alerta a las autoridades.Videos del incendio forestal en el sur del BogotáEn redes sociales, varias personas que iban pasando por el lugar registraron el incendio; estos son algunos de los videos: