Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Continúa la búsqueda de ciudadano americano desaparecido en el cerro de Guadalupe

Continúa la búsqueda de ciudadano americano desaparecido en el cerro de Guadalupe

Bomberos, Policía, Ejército y Defensa Civil adelantan operativos terrestres y aéreos en los alrededores de Monserrate y el río Arzobispo (en el centro-oriente de Bogotá) para dar con su paradero.

Cerros del centro-oriente de Bogotá.
Foto: Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 2 de nov, 2025

Las autoridades mantienen desde la noche del sábado 1 de noviembre un operativo de búsqueda en los alrededores del cerro de Guadalupe, en el centro-oriente de Bogotá, luego de recibir el reporte de una persona extranjera desaparecida en la zona.

De acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la alerta se registró hacia las 7:19 p. m., momento en el que se activó un amplio dispositivo de rescate con apoyo de las estaciones Chapinero, Central, Puente Aranda y Centro Histórico, así como de los equipos especializados en rescate forestal, técnico, drones, comunicaciones y búsqueda de animales en emergencias.

“El cuerpo de bomberos de Bogotá recibió un reporte para iniciar la búsqueda de un ciudadano americano a la altura del cerro Guadalupe. Al momento tenemos el apoyo de Idiger, la Policía Nacional, Defensa Civil, Policía Cívica y Empresas de Acueducto y Alcantarillado”, indicó el Capitán Ciprián Bohórquez, de Bomberos Oficiales de Bogotá.

Durante la noche se realizaron patrullajes terrestres con unidades caninas y sobrevuelos del helicóptero Halcón de la Policía Metropolitana, mientras se coordinaban las labores desde un puesto de mando unificado (PMU) instalado en el sitio.

La búsqueda continúa este sábado con apoyo del grupo Ponalsar, la Defensa Civil y el Ejército Nacional, quienes recorren las zonas boscosas y los alrededores del río Arzobispo, así como sectores cercanos a Monserrate, en especial el tramo conocido como Marraneras hacia Piedra Amarilla.

Además, se han desplegado drones de reconocimiento que realizan sobrevuelos desde el kilómetro 6 de la vía para intentar ubicar al ciudadano desaparecido.

Las autoridades mantienen las labores de rastreo y piden a la ciudadanía evitar acercarse al área mientras se desarrollan las operaciones de búsqueda.

