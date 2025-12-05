En vivo
Presidenta de México confirma reunión con Trump en el sorteo del Mundial en Washington

Sheinbaum confirmó que viajará por la noche a Washington, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que debido a los tiempos no podría hacer uso de aerolíneas comerciales.

Trump-Sheinbaum-AFP.png
Claudia Sheinbaum y Donald Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

