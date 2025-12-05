Exmilitares señalan al general Juan Miguel Huertas por 'falsos positivos' en Antioquia

Luego de aceptar su responsabilidad por escrito, 40 exmiembros de la IV Brigada del Ejército están compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz y aceptando su participación en asesinatos y desapariciones forzadas en el departamento de Antioquia.

Aunque durante la jornada llevada a cabo en el municipio de Granada se escucharon crudos relatos, también salpicaron a miembros activos de la Fuerza Pública.

Es el caso del general Juan Miguel Huertas, señalado en el escándalo del Gobierno nacional y alias 'Calarcá', y quien, al parecer, habría ordenado hace más de 20 años que oficiales del Ejército Nacional ejecutarán los denominados 'falsos positivos' como indicó Edwin Leonardo Toro.

"Cuando alguien, que era el tres de ese batallón bajes, el capitán Huertas, me insinuó de que tenía que asesinar a alguien, y yo le dije que no, no lo hacía, no lo hacía. Por más que los soldados me dijeran, hey, mi teniente, hagámoslo. No, señor", aseguró.



El por aquel entonces capitán Huertas habría hecho este tipo de pedidos en repetidas ocasiones según han manifestado los comparecientes ante la JEP, quienes, además, insistieron que él mismos Huertas les habría ofrecido armas para cometer los asesinatos como relató Emerson Castañeda.

"Esa arma nos la suministró el señor oficial de operaciones para la época que era el señor capitán Huertas Serrera Juan Miguel, el cual antes de haber salido a la operación nos había manifestado que él tenía la disposición de tener armamento en caso de que diéramos baja si no tuvieran armamento", indicó.

Por ahora, el general Huertas, suspendido actualmente por la Procuraduría General de la Nación, será investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz, quien determinará la responsabilidad del uniformado en las acciones que terminaron ocasionando 'falsos positivos'.