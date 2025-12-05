En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Liga BetPlay
Accidente de Ferrari
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Exmilitares señalan al general Juan Miguel Huertas por 'falsos positivos' en Antioquia

Exmilitares señalan al general Juan Miguel Huertas por 'falsos positivos' en Antioquia

La audiencia pública en donde exintegrantes del Ejército Nacional reconocen más de 500 falsos positivos en el Oriente del departamento hubo fuertes señalamientos en contra del hoy general.

Emerson Castañeda Morales, comandante de diversos pelotones entre el 1 de diciembre de 2001 y el 1 de diciembre de 2003, compareció ante la JEP.
Emerson Castañeda Morales, comandante de diversos pelotones entre el 1 de diciembre de 2001 y el 1 de diciembre de 2003, compareció ante la JEP.
JEP
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad