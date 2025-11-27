Petro ofreció excusas públicas a Paloma Valencia por vincularla a falsos positivos

El presidente Gustavo Petro se retractó la semana pasada por un trino del 29 de septiembre en el que se refirió a la senadora Paloma Valencia diciendo: “Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”.

La retractación tardó casi un mes, aunque son cinco días los que se establecen en estos casos para cumplir con la orden. Sin embargo, el mandatario no ofreció disculpas públicas en ese momento y señaló que era necesario diferenciar entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política. Incluso, contrario a lo que pedía el fallo, reiteró sus palabras, aunque redactadas de otra forma.

La senadora Paloma Valencia anunció que instauraría un incidente de desacato contra el mandatario, argumentando que la rectificación no se ajustó al contenido ni a los términos solicitados por el juez.

Este jueves, 27 de noviembre, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse al respecto, esta vez ofreciendo excusas públicas.



“Frente a esa realidad, y por respeto a las víctimas que defiendo y a la sentencia de tutela del 24 de octubre de 2025, dejo una precisión que no admite dudas para que no se desvíe más la atención sobre el debate de fondo: los llamados ‘falsos positivos’ se concentraron entre 2002 y 2008, cuando usted aún no era congresista (lo es desde 2014). Por tanto, no le atribuyo participación directa ni responsabilidad penal en esos crímenes, ni usted ha sido investigada o condenada por ello”, escribió.

Senadora @PalomaValenciaL, frente a sus palabras en este debate público le respondo con hechos.



El debate abierto es político, y ahí el problema no es lo que yo opine de usted, sino lo que usted misma ha dicho sobre los falsos positivos:



El 24 de agosto de 2021 escribió: “Jamás… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 27, 2025

“En ese marco, y para que ninguna expresión mía sirva para desviar el foco de lo que es verdaderamente valioso (la verdad y las víctimas) hacia una imputación personal que no se ajusta a los hechos, rectifico y presento excusas públicas por haber dicho que usted fue ‘cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales’, una formulación desproporcionada que afectó su honra. Mi desacuerdo con usted permanece en el plano político y ético, no en el penal”, concluyó el mandatario.