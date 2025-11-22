Paloma Valencia anuncia incidente de desacato contra Petro por incumplir orden de rectificación

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia anunció que radicará un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que el mandatario no cumplió la orden judicial que le exigía rectificar sus señalamientos y ofrecer disculpas públicas por afectar su buen nombre.

El fallo del Juzgado 46 Administrativo Oral de Bogotá había protegido los derechos de la congresista, luego de que Petro afirmara el 29 de septiembre que Valencia había sido “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales”. Aunque el presidente publicó en X una rectificación que presentó como cumplimiento de la sentencia, la senadora sostiene que el mensaje no corresponde a lo solicitado por el juez.

“En cumplimiento de la sentencia de tutela del 24 de octubre de 2025, proferida por el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, que amparó los derechos a la honra y al buen nombre de la senadora Paloma Valencia Laserna, rectifico y por tanto aclaro la afirmación que hice en esta red social el 29 de septiembre de 2025, en la que señalé que ‘fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales’. Hay que diferenciar la complicidad directa con un delito de la responsabilidad política cuando el delito es cometido por el gobierno que apoyó desde el Congreso de la República. La senadora Paloma Valencia era congresista al momento de los hechos y nunca se produjo su pronunciamiento cuando se hicieron públicas las denuncias”, expresó el presidente Petro en su cuenta de X.

Según Valencia, el jefe de Estado no ofreció excusas públicas y, por el contrario, reiteró afirmaciones que considera falsas, como sostener que ella era congresista cuando ocurrieron los hechos, pese a que llegó al Congreso en 2014. También cuestionó que Petro mantuviera insinuaciones sobre una supuesta responsabilidad política y que no aclarara de manera expresa, como ordenó el juzgado, que ella no tiene vínculo alguno con esas ejecuciones.



La congresista señaló además que el mandatario no publicó la rectificación en las cuentas oficiales de la Presidencia y del DAPRE, uno de los requisitos establecidos en la sentencia. Por esta razón, anunció que el lunes solicitará al juez abrir un incidente de desacato para exigir el cumplimiento pleno de la orden judicial.

Petro, por su parte, insistió en su mensaje en diferenciar la responsabilidad penal de la responsabilidad política y reiteró sus críticas a la política de seguridad democrática. Para Valencia, sin embargo, la publicación continúa afectando su honra y desconociendo la autoridad de la justicia.