Paisita Día resultado del último sorteo hoy, martes 16 de diciembre de 2025

El Paisita Día se consolida como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, con especial protagonismo en Antioquia, donde miles de personas revisan a diario sus resultados con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

Para una amplia comunidad de apostadores, este chance va más allá de una apuesta ocasional. Se trata de una tradición cotidiana que mezcla emoción, expectativa y la ilusión de que cada número pueda marcar un cambio en la suerte.

Número agnador de Paisita Día hoy, martes 16 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 16 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

Uno de los aspectos que más valoran los jugadores del Paisita Día es la puntualidad del sorteo. La constancia en sus horarios ha fortalecido la confianza del público, ya que se mantienen sin modificaciones:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta regularidad hace que el sorteo se convierta en un momento esperado del día, fácil de integrar en la rutina diaria de los apostadores.



Modalidades de juego

El Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse tanto a jugadores frecuentes como a quienes participan de manera ocasional. Cada opción brinda diferentes probabilidades de acierto:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Esta diversidad mantiene el juego dinámico y atractivo, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias.



Valor de las apuestas

La accesibilidad es otro de los puntos destacados del Paisita Día. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos, sin perder la emoción que caracteriza al chance.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Paisita Día es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT, pueden aplicarse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una expedición máxima de 30 días.

Gracias a su combinación de tradición, emoción y facilidad de acceso, el Paisita Día continúa siendo uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar con la suerte y ganar.