Chontico Día resultado del último sorteo hoy, martes 16 de diciembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados del Valle del Cauca. Su trayectoria, junto con la facilidad para participar y la diversidad de apuestas disponibles, hace que cada tarde miles de personas revisen con atención el resultado, impulsadas por la expectativa de acertar el número ganador y obtener un premio.
La combinación de tradición, accesibilidad y emoción diaria ha convertido a este sorteo en una cita habitual tanto para jugadores frecuentes como para apostadores ocasionales, quienes encuentran en el Chontico Día una alternativa sencilla y cercana para probar su suerte.
El número ganador del chance Chontico Día de este martes 16 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece distintas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a diferentes perfiles de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes participan de forma esporádica. Cada opción mezcla probabilidad, intuición y azar:
Esta variedad permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y nivel de experiencia.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que facilita jugar sin grandes inversiones y lo convierte en una opción accesible para distintos presupuestos.
El proceso para reclamar un premio del Chontico Día es sencillo y se realiza en puntos de pago autorizados. Para efectuar el cobro, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio, medido en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:
Con reglas claras y una dinámica de juego simple, el Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo cada tarde a miles de jugadores que esperan que la suerte esté de su lado en el próximo resultado.