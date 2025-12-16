Chontico Día resultado del último sorteo hoy, martes 16 de diciembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados del Valle del Cauca. Su trayectoria, junto con la facilidad para participar y la diversidad de apuestas disponibles, hace que cada tarde miles de personas revisen con atención el resultado, impulsadas por la expectativa de acertar el número ganador y obtener un premio.

La combinación de tradición, accesibilidad y emoción diaria ha convertido a este sorteo en una cita habitual tanto para jugadores frecuentes como para apostadores ocasionales, quienes encuentran en el Chontico Día una alternativa sencilla y cercana para probar su suerte.

Número ganador de Chontico Día hoy, martes 16 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 16 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece distintas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a diferentes perfiles de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes participan de forma esporádica. Cada opción mezcla probabilidad, intuición y azar:



4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden acertarse en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y nivel de experiencia.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que facilita jugar sin grandes inversiones y lo convierte en una opción accesible para distintos presupuestos.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Día es sencillo y se realiza en puntos de pago autorizados. Para efectuar el cobro, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: únicamente documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (con una antigüedad no mayor a 30 días).

Con reglas claras y una dinámica de juego simple, el Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo cada tarde a miles de jugadores que esperan que la suerte esté de su lado en el próximo resultado.