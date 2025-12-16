Este es el coronel capturado por presuntas irregularidades en contrato de helicópteros MI-17

En las últimas horas fue capturado el coronel del Ejército Julián Ferney Rincón, comandante de la Brigada de Aviación 32, por orden de la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una investigación por presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, relacionados con la ejecución del contrato No. 012 de 2024 del Ministerio de Defensa.

De acuerdo con información confirmada por fuentes oficiales, el oficial capturado tenía bajo su responsabilidad la supervisión y el manejo de la flota de helicópteros MI-17 desde el Fuerte Militar de Tolemaida, en Cundinamarca. El contrato investigado estaría vinculado a la adquisición de bienes para el mantenimiento de estas aeronaves, consideradas estratégicas para operaciones militares y logísticas en distintas regiones del país.

Sobre la captura, el Ejército Nacional confirmó que la diligencia se realizó en coordinación con la Fiscalía y la orden judicial fue ejecutada en el Fuerte Militar de Tolemaida, donde la unidad militar brindó acompañamiento a las autoridades judiciales durante el procedimiento.

Coronel del Ejército Julián Ferney Rincón Foto: Blu Radio

“La autoridad militar competente dará inicio inmediatamente a la correspondiente investigación disciplinaria de manera paralela a la acción penal que ya se encuentra en curso”, señaló la institución, al tiempo que reiteró su respaldo total a las autoridades judiciales para el esclarecimiento de los hechos.



El Ejército también enfatizó que mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas que contravengan el marco jurídico y los principios institucionales, y ratificó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la honestidad en todas sus actuaciones, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa la contratación asociada al mantenimiento de equipos estratégicos de las Fuerzas Militares.

La investigación penal continúa en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las actuaciones disciplinarias internas para determinar responsabilidades dentro de la institución castrense.