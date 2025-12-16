Video: cantante se electrocutó en pleno concierto y sufrió graves quemaduras

Momentos de angustia se vivieron durante un concierto independiente en Perú, luego de que el vocalista de la banda Mi Mejor Amigo Scott sufriera una fuerte descarga eléctrica apenas segundos después de subir al escenario. El hecho, que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, estuvo a punto de terminar en tragedia.

El cantante Carlos Suárez acababa de tomar el micrófono para dirigirse al público cuando recibió una descarga que lo paralizó de inmediato. En las imágenes se observa cómo grita, cae al suelo y permanece inmóvil durante varios segundos, con el micrófono presionado contra su cuello sin poder soltarse. Varias personas subieron rápidamente al escenario para auxiliarlo y evitar que la situación se agravara.

Tras el incidente, Suárez fue trasladado de urgencia a un hospital de Lima, donde recibió atención médica. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, su estado de salud es estable y no presenta lesiones de gravedad que comprometan su vida, aunque sí sufrió quemaduras en el cuello.



¿Qué ocurrió durante el concierto en Perú?

A través de un video publicado en sus redes sociales, el propio cantante explicó que el accidente fue consecuencia de fallas eléctricas que se presentaron a lo largo de toda la jornada musical. Según su relato, al subir al escenario conectó su guitarra y, al tocar el micrófono, recibió una descarga eléctrica que duró aproximadamente siete segundos, tiempo en el que quedó completamente paralizado.

El micrófono, al quedar adherido a su cuello, le provocó dos quemaduras de primer grado. Suárez aclaró que nunca perdió el conocimiento y que, pese al shock inicial, se mantuvo consciente hasta recibir atención médica.



La rápida reacción de un baterista de otra banda y de un sonidista fue clave para evitar un desenlace fatal. Ambos desconectaron de inmediato los cables de energía, lo que permitió que el cantante pudiera reaccionar y ser asistido. Posteriormente, fue llevado directamente al centro médico para una evaluación completa.

Carlos Suárez también se refirió a las posibles causas técnicas del accidente. Indicó que el lugar no contaba con una instalación adecuada del backline, ya que equipos de alto voltaje habrían sido conectados a tomas de corriente sin las condiciones de seguridad necesarias. Aunque calificó el hecho como una situación inesperada y de mala fortuna, evitó responsabilizar directamente a los organizadores del evento.

No obstante, sí hizo un señalamiento puntual contra el sonidista Armando Luque, a quien identificó como el encargado del sonido y propietario de los equipos. Según Suárez, esta persona debía conocer la correcta conexión del material técnico, por lo que no descartó iniciar acciones legales en su contra.