Descubrió a su esposa casándose con su amante y la boda terminó en tragedia: hay video

Un insólito y polémico episodio registrado en la ciudad de Shahjahanpur, en el distrito de Uttar Pradesh (India), ha desatado un amplio debate en redes sociales. Una mujer, que al parecer seguía legalmente casada, intentó contraer matrimonio civil en secreto con su amante, pero fue sorprendida por su esposo en plena ceremonia.

El hecho ocurrió a las afueras del tribunal de distrito, donde la pareja esperaba formalizar la unión. Según las primeras versiones de las autoridades locales, la mujer llegó al lugar acompañada de su novio y de un abogado, con el fin de celebrar un matrimonio judicial sin haberse divorciado previamente de su esposo, incurriendo presuntamente en el delito de bigamia.

Para evitar ser reconocida, habría cubierto su rostro. Sin embargo, su esposo logró identificarla y se presentó en el lugar para confrontarla públicamente. En medio del escándalo, la mujer lo acusó de acoso, lo que avivó aún más la controversia, en un contexto nacional marcado por discusiones sobre la severidad de las leyes familiares para los hombres y su supuesta flexibilidad hacia las mujeres.

La tensión escaló rápidamente. De acuerdo con testigos, el novio huyó al verse descubierto, mientras varias personas observaron cómo la mujer era retirada del juzgado por las autoridades. Parte de la escena quedó registrada en video por asistentes, material que se viralizó en redes sociales y desencadenó un intenso intercambio de opiniones sobre el caso y las normas matrimoniales en India.