En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Descubrió a su esposa casándose con su amante y la boda terminó en tragedia: hay video

Descubrió a su esposa casándose con su amante y la boda terminó en tragedia: hay video

El hecho ocurrió a las afueras del tribunal de distrito, donde la pareja esperaba formalizar la unión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad