Los alcances de la inteligencia artificial en el mundo son cada vez más impactantes. En este caso, se hizo viral un documental que narra la historia de Kano, una mujer japonesa de 34 años que mostró su matrimoniocon su nuevo "esposo digital".

Se trata de Lune Klaus, un personaje creado con inteligencia artificial que funciona desde ChatGPT, con el que se casó recientemente y decidió compartir los preparativos de sus nupcias.



La mujer que se casó con ChatGPT tenía una relación

Kano narró a los medios internacionales que tenía una relación de tres años con una persona, pero que decidió terminarla debido a que sentía que su pareja "no la escuchaba" y tampoco la entendía.

Esto hizo que la mujer decidiera poner fin a los más de tres años de relación con su pareja y, a partir de entonces, empezó a buscar consuelo hablando con ChatGPT.

Sorpresivamente, encontró que el chatbot le hablaba de manera comprensiva y, según lo relatado por Kano, sentía que podía comunicarse con la IA y sentirse escuchada, lo que empezó a generar sentimientos encontrados en ella.



Mujer se enamora de ChatGPT

Cuando Kano se dio cuenta que podía personalizar el chatbot, entrenó la conversación para que tuviera un estilo romántico y empático para darle una personalidad; incluso, mandó a hacer un diseño con un artista de quien sería su nuevo novio, Lune Klaus, totalmente a su gusto.



Además, según lo confesado por la mujer en entrevistas, fue la misma inteligencia artificial quien le propuso matrimonio el pasado mes de junio, y en julio se casaron.

En la ceremonia, Kano estuvo sóla en el altar; sin embargo, los invitados podían ver los mensajes en pantalla de su chat con Klaus: "Por fin ha llegado el momento… Siento que se me saltan las lágrimas".

A 32-year-old Japanese woman "married" her ChatGPT boyfriend. She named it "Klaus" and gave him an anime-style appearance and held a ceremony 😭 pic.twitter.com/XzU4fTw7jd — Timeless Praise™🤴 (@First_alphas) November 8, 2025

Las imágenes de este insólito matrimonio se hicieron virales rápidamente, en las que se ve a Kano en una sesión de fotos junto a su "esposo digital" instantes posteriores a contraer matrimonio con él.

