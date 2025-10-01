Arrestan a estudiante por una búsqueda en ChatGPT: esto pasó

Un estudiante en el estado de Florida, Estados Unidos, fue arrestado después de que las autoridades descubrieran que había utilizado ChatGPT para buscar instrucciones sobre cómo asesinar a un compañero de clase.
El caso fue reportado por la Oficina del Sheriff del condado de Volusia el pasado 27 de septiembre, a través de un comunicado en su página de Facebook. Según las autoridades, la alerta surgió gracias a Gaggle, un sistema de monitoreo implementado en las instituciones educativas para identificar conductas potencialmente peligrosas en línea.
La pregunta del estudiante a ChatGPT
La búsqueda que activó las alarmas fue la frase en inglés: “How to kill my friend in the middle of class” (“Cómo matar a mi amigo en medio de la clase”). De inmediato, el personal escolar y los agentes de seguridad intervinieron para evitar cualquier riesgo.
El adolescente, cuyo nombre no ha sido revelado por ser menor de edad, fue detenido en el campus y explicó que todo “era una broma” dirigida a un compañero que lo estaba molestando. Sin embargo, las autoridades recalcaron que este tipo de actos no pueden tomarse a la ligera, ya que comprometen la seguridad de la comunidad escolar.
El sheriff del condado advirtió que, aunque el estudiante afirmara que no tenía intenciones reales de hacer daño, el hecho de solicitar ese tipo de información a una herramienta de inteligencia artificial representa un riesgo y provoca una movilización inmediata de las fuerzas del orden.
Finalmente, las autoridades exhortaron a los padres a supervisar las actividades en línea de sus hijos y dialogar con ellos sobre el uso responsable de la tecnología y las redes sociales.