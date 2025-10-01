En vivo
Benedetti y Montealegre
Diego Cadena
Oktoberfest de Múnich
Atentado contra exconcejal

Arrestan a estudiante por una búsqueda en ChatGPT: esto pasó

Arrestan a estudiante por una búsqueda en ChatGPT: esto pasó

El adolescente fue detenido luego de que un sistema de monitoreo escolar detectara la inquietante búsqueda en la plataforma de IA.

Arrestan a estudiante por una búsqueda en ChatGPT
Arrestan a estudiante por una búsqueda en ChatGPT
Foto: Unplash - redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Un estudiante en el estado de Florida, Estados Unidos, fue arrestado después de que las autoridades descubrieran que había utilizado ChatGPT para buscar instrucciones sobre cómo asesinar a un compañero de clase.

El caso fue reportado por la Oficina del Sheriff del condado de Volusia el pasado 27 de septiembre, a través de un comunicado en su página de Facebook. Según las autoridades, la alerta surgió gracias a Gaggle, un sistema de monitoreo implementado en las instituciones educativas para identificar conductas potencialmente peligrosas en línea.

La pregunta del estudiante a ChatGPT

La búsqueda que activó las alarmas fue la frase en inglés: “How to kill my friend in the middle of class” (“Cómo matar a mi amigo en medio de la clase”). De inmediato, el personal escolar y los agentes de seguridad intervinieron para evitar cualquier riesgo.

El adolescente, cuyo nombre no ha sido revelado por ser menor de edad, fue detenido en el campus y explicó que todo “era una broma” dirigida a un compañero que lo estaba molestando. Sin embargo, las autoridades recalcaron que este tipo de actos no pueden tomarse a la ligera, ya que comprometen la seguridad de la comunidad escolar.

ChatGPT
ChatGPT
Foto: Unplash

El sheriff del condado advirtió que, aunque el estudiante afirmara que no tenía intenciones reales de hacer daño, el hecho de solicitar ese tipo de información a una herramienta de inteligencia artificial representa un riesgo y provoca una movilización inmediata de las fuerzas del orden.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los padres a supervisar las actividades en línea de sus hijos y dialogar con ellos sobre el uso responsable de la tecnología y las redes sociales.

