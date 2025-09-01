Publicidad

Esta marca de carros ofrecerá ChatGPT integrado en sus carros: ¿qué puede hacer?

Esta marca de carros ofrecerá ChatGPT integrado en sus carros: ¿qué puede hacer?

La integración también permitirá a los conductores sincronizar el vehículo con dispositivos del hogar y aplicaciones de uso frecuente.

Peugeot integrará ChatGPT
Peugeot integrará ChatGPT
Foto: Stellantis Media
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 06:57 a. m.

La inteligencia artificial continúa ganando terreno en diferentes sectores, y la industria automotriz no es la excepción. Una de las marcas con mayor presencia en el mercado europeo anunció la incorporación de un sistema de asistencia basado en ChatGPT dentro de su gama de vehículos.

La propuesta llega de la mano de Peugeot, que busca consolidarse en el ámbito tecnológico al integrar este modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI en su sistema de infoentretenimiento.

Según informó la compañía, el asistente estará disponible directamente desde el Peugeot i-Cockpit, el puesto de conducción característico de la marca.

Conductor celebrando con un fondo del logo de Peugeot.
Peugeot
Foto: montaje Blu Radio/ AFP-Pexels (Diva Plavalaguna)

¿Para qué servirá ChatGPT en carros Peugeot?

El objetivo de la implementación no se limita a dar respuestas generales, sino que el sistema ha sido diseñado para interactuar de manera natural con el conductor.

Peugeot explicó que ChatGPT podrá ofrecer información en tiempo real sobre condiciones de tráfico, rutas recomendadas y puntos de interés en el camino.

De esta manera, los usuarios no solo recibirán orientación sobre la mejor vía, sino también recomendaciones adaptadas a cada trayecto.

El asistente virtual también busca convertirse en un apoyo cotidiano más allá de la conducción. Según la información compartida por la compañía, será posible solicitar a ChatGPT la gestión de citas, la programación de reuniones o la redacción de mensajes y correos electrónicos, todo mediante comandos de voz sencillos.

Esto se traduce en un copiloto digital capaz de organizar aspectos prácticos de la rutina diaria.

ChatGPT_AFP 1.jpg
ChatGPT
Foto: AFP

Peugeot resaltó que la incorporación de ChatGPT está pensada para aprovechar el Internet de las Cosas (IoT), lo que permitirá a los conductores sincronizar el vehículo con dispositivos del hogar y aplicaciones de uso frecuente.

Desde la gestión de luces hasta la programación de electrodomésticos, el sistema busca ampliar las posibilidades de interacción más allá del carro.

Además, el asistente se adaptará a las preferencias del conductor y los ocupantes en aspectos como ajustes de confort, selección de música o estilos de ruta, con el fin de personalizar cada trayecto.

La marca destacó que ChatGPT será una herramienta versátil dentro de sus vehículos. Podrá, por ejemplo, ayudar a descubrir lugares poco conocidos durante un viaje, entretener a los niños con actividades interactivas, organizar juegos familiares o incluso guiar en la preparación de recetas rápidas.

En palabras de Peugeot, esta alianza con OpenAI supone “una auténtica revolución” en el concepto de conectividad, al establecer un nuevo estándar de interacción entre humanos y tecnología dentro del vehículo.

