Blu Radio  / Economía  / Gremios critican plan del Gobierno de declarar la emergencia económica

Gremios critican plan del Gobierno de declarar la emergencia económica

Desde la Andi alertan a la Corte Constitucional solicitando la suspensión del eventual decreto, ya que lo consideran abiertamente inconstitucional. Otros afirman que el Gobierno tiene diferentes herramientas para enfrentar la crisis.

