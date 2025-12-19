Estos son los impuestos que evalúa el Gobierno en medio de la emergencia económica

El Gobierno nacional evalúa aumentar el gravamen a los movimientos financieros de 4 a 5 x 1.000, establecer nuevos impuestos al consumo de licor y cigarrillo y aumentar el número de personas (y empresas) qué deben pagar el impuesto al patrimonio, de acuerdo con un proyecto decreto en el que han estado trabajando funcionarios de la Dian y del Ministerio de Hacienda.

Blu Radio logró confirmar con 3 fuentes distintas la autenticidad del documento y confirmó en la metadata que efectivamente salió de dichas entidades.

Más temprano este viernes, el ministro de Hacienda, German Ávila, confirmó la declaratoria de la emergencia económica y anunció que la próxima semana serán presentados los decretos de reglamentarios para Ávila y para el gobierno, es necesario equilibrar las finanzas públicas luego del hundimiento de la reforma tributaria.

Según el documento, el impuesto al patrimonio empezaría a cobrarse desde 1.991 millones de pesos y no desde los 2.880 millones como ocurre hoy. Además las tarifas aumentan para quienes tienen mayores niveles de patrimonio que ahora pagarán hasta 5 % de impuesto en comparación con una tarifa máxima del 1,5% en la actualidad. Este impuesto ya no solamente sería para las personas naturales, sino que además empezaría a ser cobrado a las compañías.



De otro lado, el impuesto al consumo de licor se cobraría para aquellas bebidas con más de 1° de alcohol tendría una tarifa del 30 % sobre el valor del producto más una tarifa en pesos por cada grado de alcohol en la bebida. Además, las cajetillas de cigarrillos tendrían un impuesto mínimo de 11.200 pesos más un componente dependiendo del valor del producto.

Como parte de la declaratoria de emergencia económica según un proyecto de decreto que estuvo bajo análisis del Ministerio de Hacienda. Además se mantendrían el IVA a los juegos de suerte y azar y el impuesto de 1% a la exportación y producción de petróleo. Finalmente se estudian cambios al impuesto al patrimonio.

El Gobierno contempla además extender el cobro del IVA a los juegos de suerte y azar en línea, así como el cobro de 1 % sobre las exportaciones de petróleo y de carbón.