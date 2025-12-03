Reforma tributaria: Gobierno busca cambiar impuestos al trago por impuestos a petroleras

El Gobierno nacional quiere evitar que se hunda su reforma tributaria proponiéndole al Congreso eliminar medidas impopulares como el impuesto a los licores y el aumento del impuesto al carbono (que puede subir el impuesto a la gasolina) a cambio de revivir una medida que ya se hundió en la Corte Constitucional: la no deducibilidad de las regalías para empresas del petróleo y la minería.

El artículo forma parte de una proposición presentada por la representante del Pacto Histórico María del Mar Pizarro y con el apoyo de otros miembros de la bancada de gobierno como Támara Argote ¿Y qué cuenta con el aval oficial del Ministerio de Hacienda.

"En relación con el ya reducido nivel de impuesto al consumo de licores y, particularmente, en el caso de la cerveza, que podríamos excluirlo del proyecto totalmente con ese artículo aditivo. De igual forma, podemos revisar el impuesto al carbono para los 100 pesos que impactan el precio de la gasolina. Apreciado representante, senador, ha habido representantes que han estado inquietos con el tema de los 100 pesos de la gasolina, el senador Paulino (Riascos) también ha estado inquieto con los 100 pesos de la gasolina, pues los 100 pesos los podemos excluir también con la inclusión de este artículo que tiene que ver con la no deducibilidad de las regalías.

busca impedir que petroleras deduzcan regalías (otra vez) en la tribuaria", señaló el ministro de Hacienda, German Ávila.



Según Ávila, revivir la no deducibilidad de las regalías podría representar unos $3 billones al año.

Para la bancada de gobierno no existe ningún inconveniente con revivir esta propuesta, que fue parte de la primera reforma tributaria del gobierno Petro, porque la Corte Constitucional la tumbó por un problema de forma y no de fondo. El argumento central es que la nueva versión no establece diferencias entre las compañías que pagan sus regalías en dinero y aquellas que lo hacen en especie y simplemente elimina la deducción para todo el mundo.

Al momento de cierre esta nota, la reforma tributaria seguía siendo debatida por las comisiones económicas del Congreso.