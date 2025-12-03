Saliente directora de Dapre denuncia acto de intimidación en su casa: “Estarían buscando documentos”

La saliente directora del Dapre, Angie Rodríguez, denunció un acto de intimidación que se presentó el pasado viernes en su casa familiar, donde residen sus padres.

Rodríguez asegura que cinco personas ingresaron a la vivienda, pero solo se llevaron una bolsa azul con documentos personales.

“Según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia. Los patrones de comportamiento, como saber la ubicación de circuitos de seguridad, estar con elementos que impiden su identificación visual y dactilar, así como conocer qué pertenencias estaban en la casa de mis papás y la forma de acceder, solo es de personas expertas en la realización de este tipo de hechos delincuenciales”, dijo Rodríguez.

Estas personas habrían estado en la vivienda durante más de una hora.



“No se llevaron ningún objeto, salvo una bolsa azul con documentos personales que podrían ser mal utilizados a través de más montajes de los que he sido víctima. Lo que sí hubo fueron daños de chapas, puertas, ventanas, muebles y elementos personales. La casa internamente quedó destruida. Debido a las características de los daños ocasionados, se presume que estarían en la búsqueda de documentos o elementos que están relacionados con mis funciones en los cargos que he tenido designada por el presidente de la República, Gustavo Petro, entre ellos la gerencia del Fondo de Adaptación”, agregó la funcionaria.

Rodríguez explicó que por esta situación su hijo tendrá que salir del país en los próximos días; además, agregó que ya hizo las denuncias pertinentes ante las autoridades.

“Hubo un hecho que me preocupa: lo único que se llevaron fueron las monedas de dos alcancías de mi hijo que estaban marcadas con su nombre; las rompieron y se llevaron su contenido. Para expertos en temas de seguridad, eso es un hecho que configura una amenaza y un ataque directo contra mi hijo”, señaló la saliente directora del Dapre.