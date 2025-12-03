En vivo
Saliente directora de Dapre denuncia acto de intimidación en su casa: “Estarían buscando documentos”

La saliente directora del Dapre, Angie Rodríguez, dice que cinco personas entraron a su casa y solo se llevaron una bolsa azul con documentos.

La exministra de Justicia María Ángela Buitrago hablando con Angie Rodríguez y el ministro Armando Benedetti.
La entonces ministra de Justicia, María Ángela Buitrago, hablando con Angie Rodríguez y el ministro Armando Benedetti.
Foto: Presidencia.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

