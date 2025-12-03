Video muestra cuando hombres entraron a casa de saliente directora del Dapre: esto se llevaron

Las cámaras de seguridad captaron a cinco hombres de civil ingresando en la madrugada del viernes a la vivienda de los padres de la saliente directora del DAPRE, Angie Rodríguez. La funcionaria denunció que se trató de un acto de intimidación y no de delincuencia común.

Rodríguez afirmó que, “según análisis que me han suministrado de expertos en materia de seguridad no fue delincuencia común y tendrían inteligencia”. Indicó que los intrusos no robaron objetos de valor, pero sí “una bolsa azul con documentos personales que podrían ser mal utilizados a través de más montajes de los que ha sido víctima”.

La funcionaria añadió un detalle que calificó como especialmente alarmante: “Hubo un hecho que me preocupa, lo único que se llevaron fueron las monedas de dos alcancías de mi hijo que estaban marcadas con su nombre, las rompieron y se llevaron su contenido. Para expertos en temas de seguridad eso es un hecho que configura una amenaza y un ataque directo contra mi hijo”.

Rodríguez también anunció que sacará a su hijo del país en los próximos días. Según dijo, “estos hechos lo que muestran son el afán de dañarla por el trabajo que junto al presidente Gustavo Petro ha venido realizando día a día”.



Así quedó la casa de Angie Rodríguez tras presunto acto de intimidación Foto: suministrada

La saliente directora del DAPRE confirmó que ya radicó una denuncia ante la Fiscalía y pidió esclarecer lo ocurrido. Además, aseguró tener conocimiento de que “se reunieron personas para sacarla de la Presidencia de la República”.

De acuerdo con la denuncia, los cinco hombres dejaron la vivienda “destruida” y se llevaron la bolsa con documentos y el contenido de las alcancías del menor. La Fiscalía deberá establecer quiénes son los responsables y cuál fue el propósito de su incursión.