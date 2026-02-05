En vivo
Fedearroz niega uso indebido de recursos públicos en planta de almacenamiento en Valledupar

El gremio arrocero responde al informe de la Contraloría en el que se insiste un presunto daño fiscal por más de $4.000 millones. Según Fedearroz, los dineros cuestionados no son públicos y las inversiones tuvieron el aval del MinAgricultura.

