Fedearroz

Fedearroz

  Arroz
    Imagen de referencia arroz
    Foto creada con FX Image
    Nación

    Fedearroz niega uso indebido de recursos públicos en planta de almacenamiento en Valledupar

    El gremio arrocero responde al informe de la Contraloría en el que se insiste un presunto daño fiscal por más de $4.000 millones. Según Fedearroz, los dineros cuestionados no son públicos y las inversiones tuvieron el aval del MinAgricultura.

  Importación de arroz
    Importación de arroz
    Foto: AFP, referencia, archivo
    Economía

    En 2021 no se han realizado importaciones de arroz: Ministerio de Agricultura

    En Colombia no se limitan áreas de siembras de arroz, se hacen recomendaciones, dijo el viceministro Juan Gonzalo Botero en entrevista con Mañanas BLU 10:30.

  Producción de arroz en Colombia
    Producción de arroz en Colombia
    Foto: AFP
    Economía

    Importaciones de arroz deben suspenderse este año, dice Dignidad Agropecuaria

    El arroz extranjero lo importan industriales o grandes cadenas al país para mezclarlo con el nacional, aseguró Óscar Gutiérrez, director de la organización, en entrevista con Mañanas BLU 10:30.

  • 327385_BLU Radio // Llamada - Referencia // Foto: AFP
    BLU Radio // Llamada - Referencia // Foto: AFP
    AFP
    Nación

    En casi todas las zonas arroceras hay amenaza de secuestro y extorsión: Fedearroz

    El gremio pide al gobierno acciones concretas en seguridad tras el secuestro de uno de sus líderes en el norte del país.

  • 335659_BLU Radio. Vía al Llano / Foto: Coviandes
    BLU Radio. Vía al Llano / Foto: Coviandes
    Nación

    Vía alterna al Llano podría colapsar: Fedearroz

    Se aproxima la cosecha de arroz y se necesitarán 10 mil viajes de tractomula por la débil carretera que pasa por Sogamoso y Aguazul.

  • 283218_BLU Radio, referencia arroz / foto: AFP
    BLU Radio, referencia arroz / foto: AFP
    Nación

    Fedearroz pide reunión para investigar causas de contaminación con cadmio

    Solicitan crear consenso sobre estudios científicos para todos los arroces importados.

  • 283218_BLU Radio, referencia arroz / foto: AFP
    BLU Radio, referencia arroz / foto: AFP
    Nación

    Gobierno desmiente que en Colombia se esté vendiendo arroz mezclado con plástico

    Autoridades le salen al paso a varias denuncias en redes sociales sobre la supuesta venta de arroz mezclado con plástico que se comercializaría en algunas regiones del país.

