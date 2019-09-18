Blu Radio Fedearroz
Fedearroz niega uso indebido de recursos públicos en planta de almacenamiento en Valledupar
El gremio arrocero responde al informe de la Contraloría en el que se insiste un presunto daño fiscal por más de $4.000 millones. Según Fedearroz, los dineros cuestionados no son públicos y las inversiones tuvieron el aval del MinAgricultura.
En 2021 no se han realizado importaciones de arroz: Ministerio de Agricultura
En Colombia no se limitan áreas de siembras de arroz, se hacen recomendaciones, dijo el viceministro Juan Gonzalo Botero en entrevista con Mañanas BLU 10:30.
Importaciones de arroz deben suspenderse este año, dice Dignidad Agropecuaria
El arroz extranjero lo importan industriales o grandes cadenas al país para mezclarlo con el nacional, aseguró Óscar Gutiérrez, director de la organización, en entrevista con Mañanas BLU 10:30.
En casi todas las zonas arroceras hay amenaza de secuestro y extorsión: Fedearroz
El gremio pide al gobierno acciones concretas en seguridad tras el secuestro de uno de sus líderes en el norte del país.
Vía alterna al Llano podría colapsar: Fedearroz
Se aproxima la cosecha de arroz y se necesitarán 10 mil viajes de tractomula por la débil carretera que pasa por Sogamoso y Aguazul.
Fedearroz pide reunión para investigar causas de contaminación con cadmio
Solicitan crear consenso sobre estudios científicos para todos los arroces importados.
Gobierno desmiente que en Colombia se esté vendiendo arroz mezclado con plástico
Autoridades le salen al paso a varias denuncias en redes sociales sobre la supuesta venta de arroz mezclado con plástico que se comercializaría en algunas regiones del país.