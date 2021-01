Importaciones de arroz deben suspenderse este año, dice Dignidad Agropecuaria

Óscar Gutiérrez, director Ejecutivo Dignidad Agropecuaria Colombiana, habló en Mañanas BLU sobre la propuesta de la organización para que el Gobierno suspenda las importaciones de arroz al menos durante este 2021, para permitir a los productores nacionales recuperarse de las pérdidas de la pandemia y las consecuencias del ingreso al país del cereal desde otros países.

De acuerdo con la organización de defensa de los productores nacionales, en 2021 se podrían importar hasta 307.000 toneladas del cereal.

"Es una cosa muy grave lo que pasa", aseguró Gutiérrez.

"Lo más fácil es prohibir la importación de arroz. Eso no significa nada, no es cierto que haya precio menor por esas importaciones. No tiene por qué bajar. Pero sí crea un problema muy grande que es bajarle el precio a los productores porque se genera sobreoferta", agregó.

Gutiérrez aseguró que es injusto que se favorezca a los productores extranjeros, mientras que a los nacionales se les pida que no siembren tanto cereal.

"Nos están pidiendo a los productores nacionales que castremos la producción nuestra para posibilitar esas 317.000 toneladas de arroz extranjero", aseguró.

"El arroz que se trae lo importan los mismos industriales o las grandes cadenas y se mezcla con el arroz nacional", añadió.

El Ministerio de Agricultura ha señalado que actualmente en el país no existen 2 millones de toneladas de arroz y que la sobre oferta que se pueda presentar es porque los campesinos están cultivando por encima de lo que les ha recomendado el Gobierno.

Escuche a Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: