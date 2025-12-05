Sorteo Mundial 2026 hoy, EN VIVO: siga online y gratis la definición de los grupos

La espera terminó y este 5 de diciembre se conocerán los 12 grupos, de 48 selecciones, que enfrentarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Desde Washington, EE.UU., la FIFA llevará a cabo el sorteo oficial de la competencia con la presencia de leyendas del fútbol mundial.



Ver EN VIVO sorteo Mundial 2026 gratis

Desde las 11:00 de la mañana (hora colombiana), vea en directo todo el cubrimiento del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio de este sorteo del Mundial. Podrá verlo totalmente gratis a través de su celular a través de la señal de YouTube, o conectándose a 89.9 FM al igual que la app oficial de la emisora.

¿Cuáles son los bombos del Mundial 2026?

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica. Bombo 4: Jordán, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Playoff UEFA 1, Playoff UEFA 2, Playoff UEFA 3, Playoff UEFA 4, Playoff FIFA 1 y Playoff FIFA 2.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

A partir del mediodía (hora colombiana), FIFA dará inicio a la ceremonia del sorteo de esta Copa del Mundo. Un evento clave para el fútbol mundial, del que, según algunos, es uno de los torneos más importantes de todo el planeta.

Sorteo del Mundial 2026 // Foto: AFP

¿Cómo se hará el sorteo del Mundial 2026?

En esta ocasión, no se sorteará el orden de cada selección en la zona, sino que esto quedó determinado para todos los grupos, por ejemplo, México, uno de los anfitriones sabe que irá al Grupo A de la siguiente manera:



México. Selección del Bombo 3. Selección del Bombo 2. Selección del Bombo 4.

Asimismo, FIFA confirmó que México debutará en el estadio Azteca frente a una selección del bombo 3 en las cuales se encuentran: Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita o Sudáfrica.

Por otro lado, como es habitual, si una selección de una misma federación sale, esta será movida automáticamente al siguiente grupo, por ejemplo, Colombia sale en el grupo E con Brasil (hipotéticamente), iría directamente al F.



Los únicos que conocen sus grupos son los anfitriones: México irá al A; Canadá al B y Estados Unidos al D. Al igual que los dos mejores del ranking FIFA quedarán sí o sí en lados opuesto del cuadro, que en este caso son Argentina y España para evitar que se enfrenten antes de semifinales.

Argentina y España disputarán la Finalissima Foto: Foto: AFP

Los equipos que NO se cruzará la Selección Colombia en la fase de grupos

Brasil.

Argentina.

Croacia.

Marruecos.

Uruguay.

Suiza.

Senegal.

Japón.

Irán.

Corea del Sur.

Ecuador.

Austria.

Australia.

Paraguay.

Selección Colombia // Foto: AFP

Estos serán los presentadores del sorteo del Mundial 2026

Al mejor estilo de Estados Unidos -como si fuese la gala de los Oscar-, los presentadores serán la modelo Heidi Klum y el comediante Kevin Hart, acompañados del colombo-estadounidense Danny Ramírez, reconocido por ser actor de Marvel Studios y con padres colombianos, incluso, confesando ser hincha de Atlético Nacional.

También habrá artistas como Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Schrezinger.