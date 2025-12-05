En vivo
Aida Merlano Rebolledo es condenada a 3 años y 6 meses por fuga durante cita odontológica

Aida Merlano Rebolledo es condenada a 3 años y 6 meses por fuga durante cita odontológica

La decisión fue adoptada por la juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien avaló el preacuerdo logrado entre la Fiscalía General de la Nación y la excongresista.

