Scaloni promete que Argentina irá al Mundial 2026 sin “dar nada por perdido”

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, aseguró este viernes que la Albiceleste llegará al Mundial de 2026 con la determinación de “no dar nada por perdido” y con el objetivo de defender el título obtenido en Catar 2022.

Durante el sorteo de la Copa del Mundo celebrado en Washington, Scaloni fue el encargado de presentar el trofeo que Argentina levantó hace dos años.

“Recuerdo aquella final como algo inolvidable. Ocurrieron muchísimas cosas, pero el equipo nunca dejó de creer y jamás pensamos que ese partido pudiera terminar mal”, afirmó.

Lionel Scaloni Foto: AFP

De cara a la próxima cita mundialista, el técnico adelantó que mantendrán la misma mentalidad: “Seguiremos compitiendo y sin dar nada por perdido. Eso es lo que nuestra gente espera y lo que intentaremos repetir”.

