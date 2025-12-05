En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Declaran desierta la licitación para operar el TransMiCable de Ciudad Bolívar

Declaran desierta la licitación para operar el TransMiCable de Ciudad Bolívar

Según la empresa, la decisión se tomó debido a inconsistencias presentadas en el pliego de condiciones. Sin embargo, aseguran que una vez se firme la resolución que declara “desertado” el proceso abran proceso de convocatoria pública.

