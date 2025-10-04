TransMiCable dejará de funcionar por un buen tiempo: Transmilenio se hará cargo de los usuarios

Desde este sábado 4 de octubre, gran parte de los residentes de Bogotá se enfrentan a una difícil noticia: hasta el 19 de octubre, los habitantes de Ciudad Bolívar deberán modificar sus trayectos diarios.

Esto se debe a que el TransMiCable, uno de los medios de transporte más utilizados en este sector del sur de la capital, será suspendido temporalmente. La medida busca dar prioridad a labores de mantenimiento preventivo que garanticen la seguridad y el buen funcionamiento del sistema.

De acuerdo con lo revelado por TransMilenio, esta pausa tiene como fin asegurar la confiabilidad del cable, luego de más de seis años de operación continua y del transporte diario de cerca de 30.000 usuarios.

“Estos mantenimientos son esenciales para que la comunidad siga usando el sistema de manera confiable”, explicó Jhon Fredy Reyes Iglesias, director de Operaciones, Mantenimiento e Infraestructura de la ODT.



¿Cuáles son las rutas que remplazaran al TransMiCable por suspensión?

Con el objetivo de no afectar la movilidad en el sur de Bogotá, el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) reforzará la zona con tres rutas alimentadoras y doce rutas zonales que permitirán conectar a los usuarios con el Portal del Tunal y otros puntos clave de la ciudad.



Las rutas alimentadoras funcionarán de lunes a sábado entre las 4:00 a.m. y las 12:30 a.m., y los domingos y festivos hasta las 11:30 p.m.:



6-4 Paraíso – Portal Tunal

6-8 Vista Hermosa – Portal Tunal

6-12 Villa Gloria – Portal Tunal

Rutas de SITP Foto: @TransMilenio

A su vez, los servicios zonales cubrirán la demanda hacia el norte, occidente y suroriente de la ciudad:



742 Bulevar Niza – Paraíso

H631 Paraíso – B631 Avenida Calle 134

P39 Arabia – Zona Franca

C201 Patio Bonito – Paraíso

H627 Santa Helenita – K627 Salitre

624 20 de Julio – Verbenal del Sur

H632 Estación General Santander – Villa Gloria

T11 Calle 222 – Alpes

H610 Paraíso – A610 Chicó Norte

Además, el Distrito confirmó que la ruta H638 (Estación Juan Pablo II - Arabia) será suspendida temporalmente, ya que el cable debe conectarse con esta estación.



Planee su viaje y evite contratiempos

Durante los 15 días de mantenimiento, la recomendación para los usuarios es planear sus recorridos con antelación. Se sugiere utilizar la aplicación TransMiApp, que ofrece información actualizada sobre horarios, paradas y servicios disponibles.

Asimismo, el canal oficial de WhatsApp de TransMilenio brindará notificaciones en tiempo real sobre la operación del SITP.

Aunque el cierre temporal del TransMiCable pueda generar incomodidades, estas labores buscan prolongar la vida útil del sistema y garantizar su correcto funcionamiento. De esta manera, el cable seguirá siendo una alternativa segura, sostenible y eficiente para los residentes de Ciudad Bolívar.