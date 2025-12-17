Karol G alcanzó exclusiva cifra en Spotify gracias a ocho de sus canciones

Tras conquistar el Latin Grammy de 'Canción del Año', Karol G volvió a poner su nombre en boca de todos por su éxitos y, ahora, a nivel mundial entró al exclusivo club de 'Billions The Series' de Spotify gracias a ocho de sus canciones que superaron 1.000 millones de streams.

En un video de Spotify, la 'Bichota' recordó cómo nacieron estas ocho canciones: "Tusa", "Provenza", "China", "Mamii", "TQG", "Amargura", "Qlona" y "Si Antes Te Hubiera Conocido", demostrando que nació para ser una artista a nivel global.

"En el episodio, Karol toma un salón clásico en Nueva York, donde cada cambio de look revive un momento clave de su música y estilo: del pastel rosa/lila de Tusa, al verde azulado de Provenza y Mamii, el rojo intenso de TQG y Amargura, y el rosacoqueto de Qlona. Todo termina con ella recibiendo su nueva placa por Si Antes Te Hubiera Conocido, con sus ocho placas completas brillando detrás de ella en plena celebración", explicaron desde Spotify.

Karol G // Foto: AFP

De la única que no habló fue de "China", canción que salió al lado de Anuel AA, J Balvin y Daddy Yankee. De las demás, resaltó el trabajo de los artistas que hicieron la canción a su lado, entre esas, Shakira en "TQG" que para ella fue un sueño hecho realidad verla grabar a su lado en un estudio.



"De cada era, hablo de un color de pelo que representó un momento de mi vida, tengo una o dos canciones que superan el billón de reproducciones. Por eso, miro todos los detalles de mis canciones (...) Los amo y les agardezco cada minuto que han escuchado mi música, han hecho que esta mujer de acá se llene de seguridad y motivación. Gracias por estos ocho billones de reproducciones, gracias por seguirme y conectar conmigo", fueron las palabras de Karol G.