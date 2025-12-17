En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Vivian Polanía
Nacional, campeón
Discurso de Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Karol G alcanzó exclusiva cifra en Spotify gracias a ocho de sus canciones

Karol G alcanzó exclusiva cifra en Spotify gracias a ocho de sus canciones

La 'Bichota' reafirma su posición como una de las más grandes artistas a nivel mundial y este reconocimiento es solo uno más para su extenso legado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad