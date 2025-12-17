Violencia opaca final entre Medellín y Atlético Nacional por la Copa BetPlay

El fútbol colombiano se volvió a opacar por la violencia en los estadios. Luego del octavo título de Atlético Nacional en la Copa BetPlay contra el Medellín, se vivieron momentos de angustia y tensión por los desmanes que generaron los seguidores en las tribunas.

Todo sucedió después del pitazo final en el estadio Atanasio Girardot, cuando seguidores del DIM empezaron con los disturbios en las tribunas e, incluso, lanzaron objetos a la cancha para retrasar la premiación del verdolaga.

En desarrollo...