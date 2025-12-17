Medellín vs. Nacional: EN VIVO, online y gratis la gran final de la Copa BetPlay

Publicidad
Fiesta en la capital de Antioquia gracias a otra edición del clásico paisa en la noche de este miércoles, 17 de diciembre. El cuadro Deportivo Independiente Medellín (DIM) recibe HOY a Atlético Nacional en el duelo de vuelta de la gran final de la Copa BetPlay, que, por ahora, se mantiene 0 a 0.
Por la rivalidad de estos dos equipos, se espera que sean 90 minutos llenos de emoción en donde buscarán sí o sí quedarse con este trofeo que, curiosamente, parcialmente le pertenece al cuadro verdolaga y si gana sería tricampeón de la competencia tras conquistarla en 2023 y 2024 frente a Millonarios y América de Cali, respectivamente.
El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio traerá todas las emociones de este clásico paisa, de las siguientes maneras para que los hinchas puedan elegir:
Este duelo arrancará este miércoles, 17 de diciembre, desde las 7:30 de la noche. Duelo que se disputará en el estadio Atanasio Girardot, en el marco de ser el último clásico paisa de este 2025.
La final de este miércoles 17 de diciembre entre Independiente Medellín y Atlético Nacional se perfila como un duelo extremadamente parejo, según lo que indican las principales casas de apuestas.
Tras el empate sin goles en el partido de ida, los pronósticos apuntan a un encuentro cerrado, con leve inclinación hacia Medellín por la localía, aunque el empate aparece como el resultado más probable en los 90 minutos. Nacional, por su parte, parte con menores probabilidades de victoria directa, pero sin dejar de ser un rival con peso en este tipo de instancias definitivas.