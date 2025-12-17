En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Medellín vs. Nacional: EN VIVO, online y gratis la gran final de la Copa BetPlay
EN VIVO

Medellín vs. Nacional: EN VIVO, online y gratis la gran final de la Copa BetPlay

El último clásico paisa del 2025 dejará un nuevo título en el fútbol profesional colombiano en un choque que promete ser emocionante.

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional.jpg
Independiente Medellín vs. Atlético Nacional //
Fotos: X @DIM_Oficial y @nacionaloficial
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

