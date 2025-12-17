Futbolista de Atlético Nacional disputará su último partido este miércoles vs. DIM

Tras un año de un nivel irregular de Atlético Nacional, el cuadro verdolaga se prepara para despedir a uno de sus futbolistas más valiosos para el 2026 y que disputará su último partido con el equipo este miércoles en la final vs. Independiente Medellín.



Este ‘crack’ de Atlético Nacional se va del equipo

Medios internacionales y locales dan como un hecho que, este miércoles, 17 de diciembre, Marino Hinestroza disputará su último partido con la camiseta de Atlético Nacional tras que se llegara a un acuerdo para su salida con Boca Juniors sobre los 6 millones de dólares por el 100 % de sus derechos deportivos.

“’Hemos visto videos. Es un jugador interesante, rápido y hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y ojalá podamos traer la mayoría de los jugadores que queremos a la institución’, dijo el Chelo Delgado. En Boca ya saben que Atlético Nacional pretende 6.000.000 de dólares y a partir de ese número negocian para sumar al extremo que pidió Miguel Russo en el inicio de su tercer ciclo. Ahora, con la continuidad de Ubeda en análisis, insisten por el colombiano”, revelaron del diario Olé sobre esta negociación.

Por ende, este sería su último partido con la camiseta de Atlético Nacional tras ser una de las grandes figuras del fútbol colombiano, logrando, incluso, un sitio en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.

Marino Hinestroza en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Los números que deja Marino Hinestroza en Atlético Nacional

Llegó a mediados de 2024 tras su paso por la MLS con el Columbus Cruw. En poco tiempo conquistó a los hinchas verdolagas y se volvió en una de las grandes figuras del equipo como pieza clave para conquistar la Liga y Copa BetPlay de ese año bajo el mando de Efraín Juárez.



En total, disputó 46 partidos con la camiseta verdolaga y anotó 8 goles en año y medio en el equipo.