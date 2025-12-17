En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Vivian Polanía
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Futbolista de Atlético Nacional disputará su último partido este miércoles vs. DIM

Futbolista de Atlético Nacional disputará su último partido este miércoles vs. DIM

El futbolista tendría todo acordado para salir al exterior en 2026 y esta final vs. DIM sería la última vez que se podrá ver con la camiseta verdolaga.

Publicidad

Publicidad

Publicidad