Hinchas de Atlético Nacional recibieron conmovedor homenaje de Chapecoense

En 2016, Chapecoense vivió el momento más triste y oscuro de toda su historia cuando viaja con destino a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional, pero en el trayecto el avión que transportaba al equipo se desplomó e hizo un hito mundial de una perdida dolorosa en el fútbol.

Pero ese día surgió una poderosa hermandad entre Atlético Nacional y Chapecoense, pues los verdolagas no solo cedieron el título de la Sudamericana, sino que cedieron el Atanasio Girardot y su cede para llevar a cabo un homenaje para todos los que perdieron la vida en dicho accidente, por eso, 10 después, el club brasileño decidió devolverles esa conmemoración.

Mensaje de Nacional a Chapecoense. Foto: caprura video Twitter @nacionaloficial.

El conmovedor homenaje de Chapecoense a Atlético Nacional

A través de redes sociales, el cuadro brasileño confirmó su nueva indumentaria para el 2026 con un toque especial: el diseño fue inspirado en la misma camiseta que utilizó el cuadro verdolaga en 2016, año en que conquistó la Copa Libertadores, el mismo contorno de las líneas verdes y blanco con el escudo de ‘Chapeco’, un anunció que conmovió a los seguidores del cuadro paisa.

“La camiseta de la temporada 2026 rinde homenaje al Atlético Nacional, un club que en 2016 reafirmó su grandeza con notables gestos de solidaridad, empatía y amor al prójimo, que trascendieron fronteras y se convirtieron en parte inseparable de la historia del fútbol mundial y de la reconstrucción del Chapecoense. Además, por supuesto, celebra la identidad del pueblo chapecano”, expresaron.



Lo más llamativo del anuncio fue ver al exdefensor Neto, uno de los sobrevivientes de la tragedia y uno de los futbolistas que, en repetidas ocasiones, ha expresado ser hinchas de Atlético Nacional tras lo sucedido.

El trágico accidente de Chapecoense

Fue el 28 de noviembre de 2016 cuando el vuelo 2933 de LaMia sufrió un aparatoso accidente con 68 pasajeros y 9 miembros de la tripulación, de los cuales de lo 77 ocupantes murieron 71. Una tragedia que unió al fútbol en una celebración a la vida y memoria de los jugadores del Chapeco.