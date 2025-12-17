The Prodigiez, dos mentes maestras detrás de las canciones más escuchadas en Colombia

Forjados en las calles de Medellín y con el auge de la música urbana, desde hace más de 10 años que The Prodigiez (J Cortés y YoungCrunky) se ha convertido en dos pilares de lo que significa el género en la actualidad, teniendo a su lado al artista colombiano más escuchado en el país: Blessd, de quien muchas de sus canciones nacieron por este dúo.

En diálogo con Blu Radio, el dúo abordó su estrecha relación con Blessd, uno de los artistas colombianos más escuchados en la actualidad. Desde los primeros pasos del artista, The Prodigiez han sido parte de su evolución.

“Nos tocó ver cómo inició su carrera, vivir muchas cosas en su proyecto. Hacemos parte de su historia y nos sentimos orgullosos de eso”, dijeron.

Canciones como “A poca luz”, donde también participaron artistas como Hamilton, han sido clave para consolidar su estilo. Estas piezas no solo los identifican como productores, sino también como artistas que entienden y evolucionan con el mercado.



Foto: Sony Music

¿Cuál es el secreto para solo tener éxitos?

El reciente listado del charts 100 de Billboard Colombia mostró canciones como “Palabras Sobran”, “Yogurcito Remix”, entre otras creadas por este dúo, entre las 10 más escuchadas en todo el país, demostrando que son expertos en crear auténticos ‘palos’ en la industria.

El éxito de este dúo no es casualidad. Su consistencia en la industria se ha forjado con trabajo, pasión y un enfoque sonoro bien definido.

“El secreto ha sido la pasión por la música”, afirmó uno de ellos. “Gracias a los años de experiencia hemos encontrado un sonido que el público y muchos artistas han aceptado”.

Este “sonido prodigioso”, como lo definen, ha sido abrazado tanto por nuevos talentos como por figuras establecidas de la escena urbana.

“Flaka”, el +57 del afrobeat de parte de The Prodigiez

Al lado de Maluma, Kapo, Zaider, Maisak y Hamilton, esta canción, aseguraron, no solo representa un logro musical, sino también un símbolo de unión para el movimiento urbano nacional.

“Fue un hito muy importante porque logramos ser el puente de toda esa cultura tanto de la costa como de Medellín”, aseguró uno de los integrantes. “Ahora que está sonando mucho el sonido afrocolombiano, fue un logro muy grande haber unido a estas grandes estrellas”.

“Flaka” no es solo un sencillo, sino el resultado de un proceso creativo que tomó más de año y medio. “Nosotros la consideramos nuestro bebé. Costó mucho tiempo en trabajar y representa un proyecto netamente de Los Prodigiez”, aseguraron.

Este junte de artistas, además de reflejar el momento actual de la música urbana colombiana, también proyecta su futuro. La internacionalización del afrobeat colombiano es un fenómeno creciente y The Prodigiez están al frente de este movimiento.