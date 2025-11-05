Medellín renovará el estadio Atanasio Girardot: estas serán sus novedades en el diseño

El estadio Atanasio Girardot de Medellín será de talla mundial, con aforo para 60.000 espectadores. La Alcaldía anunció una inversión de 750.000 millones para la renovación total de este escenario deportivo, que tendrá varias novedades como una cubierta para todas las graderías y la intervención de 40.000 metros cuadrados de espacio público en sus alrededores.

Tal y como lo había anticipado el alcalde Federico Gutiérrez cuando varios hinchas criticaron que se mojaran más al interior del estadio Atanasio Girardot que fuera de él, ante las fuertes lluvias, este escenario deportivo tendrá una transformación total.

Según los detalles que presentó el mandatario este miércoles, se contempla una transformación integral que lo posicionará como uno de los mejores escenarios deportivos de América. La intervención será financiada en su totalidad con recursos públicos, apuesta en la cual se invertirán más de $750.000 millones, de ellos, $643.000 millones propiamente en el escenario y el resto en la unidad deportiva, tecnología, movilidad y urbanismo.

Algunas de las novedades más relevantes son obras para aumentar la capacidad de 45.200 a 60.000 asistentes, es decir, un 33 % más que hoy, con la construcción de un tercer nivel en tribuna con silletería nueva. Además, se instalará una nueva cubierta que abarcará todo el escenario. La actual de 2.319 metros cuadrados se ampliará a más de 31.000 metros cuadrados protegiendo las tribunas del sol y la lluvia.



La Alcaldía también confirmó que en la parte interna se ampliarán las unidades sanitarias, que pasarán de 399 a 531, y se modernizarán los accesos, de 49 a 108 torniquetes. El proyecto incluye, además, la remodelación de los baños, locales comerciales, cabinas de prensa, camerinos y palcos, y la incorporación de elementos de accesibilidad universal, como rampas y pasarelas.

Nuevo estadio de Medellín tendría tecnología para albergar conciertos Foto: suministrada

“Este estadio que empezaremos a construir será con recursos 100 % públicos, seguirá siendo público y de la ciudad. Aquí, los venteros pasarán a ser comerciantes, porque no es solo la infraestructura, es lo social, es cuidar a quienes siempre han estado afuera del estadio, porque lo de afuera también lo vamos a renovar. Quiero que este sea justamente el compromiso con la hinchada, que vamos a tener un estadio de talla mundial, pero lo mejor es tener un comportamiento de talla mundial, que nos respetemos entre nosotros, que el hecho de ser hinchas de uno u otro equipo jamás sea motivo para agredirnos, que Medellín se convierta en el ejemplo a nivel mundial del fútbol en paz", dijo el alcalde Gutiérrez Zuluaga.

A su vez, los asistentes al Atanasio Girardot podrán disfrutar también de silletería renovada, redes eléctricas e hidrosanitarias más modernas, una mejor cancha y una fachada novedosa de más de 23.000 metros cuadrados, que integrará el estadio con su entorno, detalló la administración distrital. Deportivamente hablando, destacó la Alcaldía que el renovado escenario deportivo cumplirá con los estándares internacionales de la FIFA, lo que permitirá albergar competiciones internacionales y grandes eventos.

Frente al cronograma de ejecución, el mandatario local explicó que la primera fase contempla un estudio de suelos, que se realizará en el perímetro del estadio durante el resto de este año, mientras se avanza en los trámites de radicación y viabilidad en curaduría, con el propósito de iniciar las obras entre mayo y junio de 2026. El Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- estarán a cargo de la estructuración, diseño y ejecución, cuya finalización está prevista para el segundo semestre de 2027. Este proyecto generará 430 empleos directos.