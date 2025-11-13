Karol G supera a Bad Bunny y se queda con el Latin Grammy de 'Canción del Año'

Karol G demostró, una vez más, porque es la voz femenina de la industria urbana a nivel mundial y puso un pie sobre la mesa al romper todo pronóstico en esta vigésima sexta edición de los Latin Grammy para quedarse con la categoría de 'Canción del Año' en donde estaba Bad Bunny con "Baile Inolvidable" y "DTMF".

Con su sencillo “Si Antes Te Hubiera Conocido”, la bichota logró su segundo Latin Grammy, pues horas ante también por la misma canción había conquistado la categoría de ‘Mejor Canción Tropical’.

Karol G en los Latin Grammy // Foto: AFP

“Esta categoría estaba llena de gente y canciones impresionantes. Esto es un pedacito de todos para todos, todas las canciones que estaban ahí en la categoría (…) La verdad… Hablaré de lo que ha pasado con mi vida con la llegada del éxito, lo único que quiero decir es que últimamente tiene una opinión, mucha gente opinando que debe o no hacer la gente, cómo se deben vestir o lo que estaba haciendo. Que estaba perdiendo y estar bien, que estaba perdiendo mi magia y encanto, me pasó de esta etapa del año. Lo único que dejó todo eso fue volver a la raíz, el propósito y la razón por la que estoy aquí. Hay un montón de personas en la casa pensando que no son lo suficientemente profesionales para hacer algo, olvídense de todo eso y quédense con el talento y la obsesión por que hacen”, expresó Karol G tras recibir el premio.

Este premio fue un reconocimiento a su trabajo durante este 2025, que hace parte del trabajo hecho en “Tropicoqueta”, su más reciente álbum. Pero dejando sorprendido a más de uno con dejar de lado a dos canciones como “DTMF” y “Baile Inolvidable”, que estuvieron el top 50 global durante meses.



Este fue su octavo Latin Grammy y, poco a poco, la bichota construye un legado incomparable en la historia del género urbano como la voz referente de toda Latinoamérica.