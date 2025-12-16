Verónica Alcocer regresó a Colombia para Navidad: se paseó por la Casa de Nariño

El regreso de Verónica Alcocer a Colombia para la temporada de Navidad volvió a poner sobre la mesa el debate de cara a su papel actual en la vida pública y política del país. Su llegada se dio de manera discreta, sin anuncios oficiales, luego de la polémica generada por su permanencia en Europa durante las últimas semanas, un tema que había despertado cuestionamientos en distintos sectores.



Verónica Alcocer regresó a Colombia para Navidad

La ex primera dama regresó al país este fin de semana, tras permanecer varias semanas en Estocolmo, Suecia. Según se conoció, su retorno se realizó en un vuelo comercial, sin apoyo logístico del Estado ni uso de aeronaves oficiales, un detalle que fue resaltado por fuentes cercanas al Gobierno.

De hecho, el pasado lunes Alcocer visitó la Casa de Nariño, donde saludó a personas de su círculo cercano y pasó por el despacho del presidente Gustavo Petro, con quien ya no convive. La visita se dio sin actos públicos ni agenda oficial, lo que reforzó la versión de que se trató de un encuentro estrictamente personal.

También se confirmó que su llegada fue silenciosa y que, al parecer, su intención es pasar las fiestas decembrinas en Colombia, especialmente para compartir tiempo con su hija. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, no hubo planes especiales ni gestiones institucionales para facilitar su regreso al país, como se había insinuado en versiones previas.

Gustavo Petro y Verónica Alcocer Foto: Presidencia de la República

¿Cuál es el rol actual de Verónica Alcocer en Colombia?

Uno de los puntos que más debate generó en la mesa de Mañanas Blu es el estatus actual de Verónica Alcocer. Tras el anuncio público del presidente Gustavo Petro sobre su separación, varios sectores han señalado que ella ya no ejerce como primera dama y, por lo tanto, no contaría con los privilegios asociados a ese rol simbólico.

Desde la Casa de Nariño se ha insistido en que su visita fue de carácter personal y que Alcocer no reside en la sede presidencial ni recibe beneficios oficiales. Esta posición explicaría por qué su regreso se dio en un vuelo comercial y no en el avión presidencial.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre desde cuándo dejó formalmente de ostentar ese rol y si existe la necesidad de algún trámite legal o administrativo para cerrar de manera definitiva esa etapa. A esto se suma el debate sobre actividades pasadas en las que participó Alcocer, como visitas a centros carcelarios y el uso de esquemas de seguridad, asuntos que siguen generando cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos.

La situación entre el presidente Gustavo Petro y su expareja deja ver una relación fragmentada al cierre de 2025, luego de meses de tensiones públicas. Un contraste marcado frente a la imagen de unidad familiar que se proyectó durante los primeros meses del actual Gobierno.

