En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Gobierno evalúa si sigue o no la negociación con el Clan del Golfo tras inclusión en Lista Clinton
Primicia

Gobierno evalúa si sigue o no la negociación con el Clan del Golfo tras inclusión en Lista Clinton

El presidente Gustavo Petro analiza en estas horas si mantiene o suspende los diálogos con el Clan del Golfo, luego de que Estados Unidos incluyera a ese grupo en la Lista Clinton por narcotráfico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad