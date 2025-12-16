Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy, martes 16 de diciembre de 2025

El Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más populares de Colombia, respaldado por su trayectoria, la confianza que ha ganado entre miles de apostadores y la expectativa que genera cada tarde. Su constancia y reconocimiento nacional lo han convertido en una opción recurrente para quienes buscan poner a prueba la suerte.

Para muchos jugadores, este sorteo simboliza la posibilidad de alcanzar la anhelada “suerte dorada”, razón por la cual figura entre los favoritos del chance colombiano. Además, la opción de seguir el sorteo en vivo fortalece la percepción de transparencia y mantiene la emoción en cada jornada.

Nùmero ganador de Dorado Tarde hoy, martes 16 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 16 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Uno de los principales atractivos del Dorado Tarde es la variedad de modalidades de apuesta, junto con los pagos competitivos que ofrece. Estas alternativas permiten a los jugadores elegir la forma de participación que mejor se ajuste a su estrategia:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): ofrece 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de acierto y suma un nuevo nivel de emoción a cada jugada, haciendo el juego aún más atractivo para los apostadores.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Es importante tener en cuenta que no se juega los domingos ni los días festivos, por lo que los jugadores deben planear sus apuestas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es sencillo y seguro. De acuerdo con lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en un punto autorizado. Para hacerlo, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Gracias a la combinación de tradición, confianza e innovación, el Dorado Tarde se mantiene como un referente entre los sorteos de chance en Colombia. Cada tarde representa una nueva oportunidad para miles de jugadores que confían en este emblemático juego con la esperanza de cambiar su suerte.