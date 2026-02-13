Salario mínimo: aumento del 23.7% se mantiene para la quincena del 15 de febrero

Pese a la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijó el salario mínimo para 2026, los trabajadores colombianos que devengan este ingreso recibirán su pago del 15 de febrero con el aumento del 23.7%. La medida cautelar del alto tribunal no tiene efectos inmediatos sobre los pagos de nómina ya procesados, garantizando la estabilidad económica de los empleados en el corto plazo.

Según el texto del Consejo de Estado, el Gobierno nacional dispone de un plazo de ocho días calendario para expedir un nuevo decreto que sustituya al actual. Mientras ese nuevo acto administrativo no sea publicado oficialmente, el incremento decretado en diciembre de 2025 sigue siendo la única base legal para la liquidación de salarios.

La orden del Consejo de Estado es clara al señalar que el Gobierno debe realizar, expedir y publicar un nuevo decreto transitorio. Este proceso administrativo otorga una ventana de tiempo en la que el Decreto 1469 de 2025 sigue vigente para efectos de la primera quincena de febrero. Las empresas, que ya tienen sus procesos de nómina cerrados o en curso para este corte, deben cumplir con el pago de los $2.000.000 (incluyendo auxilio de transporte).

En pocas palabras, es una medida cautelar que ordena un nuevo decreto, pero los efectos de la suspensión no pueden ser retroactivos sobre derechos ya causados. Esto significa que el dinero que ingrese a las cuentas de los trabajadores este fin de semana está protegido legalmente.



Plazo de ocho días para el nuevo salario mínimo

El tribunal ordenó que el Ejecutivo fije un "porcentaje transitorio" de aumento en un plazo máximo de ocho días tras la notificación. Esta nueva cifra deberá basarse estrictamente en criterios técnicos como la inflación y la productividad, alejándose del criterio político que llevó al incremento del 23.7 %.



"ORDENAR a las entidades demandadas que, dentro de los ocho (8) días calendario (...) expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026", se lee en el fallo del Consejo de Estado.

Para los 2.4 millones de colombianos que ganan el mínimo, la noticia de la suspensión generó temor sobre posibles descuentos. Sin embargo, al tratarse de un pago bajo un decreto que aún no ha sido reemplazado oficialmente, el monto recibido este 15 de febrero es un derecho adquirido. La incertidumbre real comenzará para la quincena del 28 de febrero, fecha en la que el nuevo decreto, con un aumento previsiblemente menor, ya debería estar en vigencia.