Nación  / Tres municipios del Huila con posible riesgo electoral

Tres municipios del Huila con posible riesgo electoral

Dentro del mapa de posible riesgo electoral en el Huila por situaciones de orden público, aparecen La Plata, Tesalia y Algeciras.

