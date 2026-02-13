En vivo
Antioquia  / En medio de la emergencia por lluvias en Urabá, confirman 19 casos de dengue en Necoclí

En medio de la emergencia por lluvias en Urabá, confirman 19 casos de dengue en Necoclí

Los riesgos por brotes de diferentes enfermedades aumentan y en medio de la llegada de miles de vacunas y toldillos, se siguen reportando casos.

