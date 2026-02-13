En medio de la emergencia por lluvias en Urabá, confirman 19 casos de dengue en Necoclí

En medio de la emergencia por lluvias en Urabá, autoridades confirman casi 20 casos de dengue solo en el municipio de Necoclí. Aumentan medidas de vigilancia epidemiológica.

Pérdidas en viviendas, cultivos y vías no es lo único que por estos días genera preocupación en el Urabá antioqueño durante la crisis generada por las lluvias.

Con la disminución en los niveles de aguas, pero también al mismo tiempo la falta de medidas de salubridad, los riesgos por brotes de diferentes enfermedades aumentan y en medio de la llegada de miles de vacunas y toldillos, se siguen reportando casos.

Según Amparo Sabogal, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de Antioquia, ya son 19 los casos de dengue identificados solo en el municipio de Necoclí.



Por eso, la funcionaria indicó que ya se implementan medidas especiales para contener una situación mucho más compleja en la localidad.

"Entre las actividades que se han venido realizando se han entregado toldillos, también se va a iniciar una búsqueda activa comunitaria de sintomáticos, se está haciendo también el análisis para cuando sea necesario realizar una fumigación en el municipio si se requiere", indicó la funcionaria.

Las zonas inundadas favorecen el brote de dengue porque el agua acumulada genera condiciones ideales para la proliferación de vectores de esta enfermedad. Además, el aumento de la humedad y las temperaturas cálidas prolongan la vida del mosquito transmisor y aceleran su ciclo reproductivo.