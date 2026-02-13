Mindefensa sobre desinformación: hicieron creer a Trump que Colombia no combate el narcotráfico

Desde Múnich, en el marco de la Conferencia de Seguridad, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que ningún país, sin importar su poder, está a salvo de la desinformación. Y puso como ejemplo a Estados Unidos, al señalar que incluso allí se han difundido versiones erróneas sobre el papel de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

“Cada país del mundo, sin importar cuán poderoso se considere, es vulnerable a este flagelo global conocido como desinformación y mala información”, afirmó el ministro durante un espacio en el que compartió escenario con la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas; el embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz; y el canciller saudí, Faisal bin Farhan Al Saud.

Sánchez citó el informe “Riesgos Globales” del Foro Económico Mundial, que ubica la desinformación como el segundo mayor riesgo global después de los conflictos entre Estados, con la advertencia de que podría convertirse en el principal en los próximos años, impulsado por herramientas como la inteligencia artificial.

En ese contexto, sostuvo que la desinformación también alcanzó al presidente estadounidense Donald Trump, a quien, según dijo, “hicieron creer que Colombia no estaba haciendo nada para combatir el narcotráfico”. No obstante, tras una reunión sostenida a comienzos de mes entre Trump y el presidente Gustavo Petro, se habría logrado un entendimiento más amplio sobre la dimensión del problema.



El ministro recordó que, según cifras expuestas en ese encuentro, alrededor de 316 millones de personas consumen drogas en el mundo, un dato que, afirmó, demuestra la dificultad de erradicar el narcotráfico mientras persista la demanda global. “Esto hace que sea muy difícil erradicar el narcotráfico mientras siga existiendo la demanda”, recalcó.

Sánchez defendió el papel de Colombia como principal aliado en el hemisferio occidental en la lucha contra el crimen organizado transnacional y aseguró que el país ha sufrido más de 2.000 bajas, entre heridos y muertos, en sus fuerzas militares y de policía durante los últimos años en esta confrontación.