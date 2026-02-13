Más de 144.000 viajeros llegarán al Carnaval de Barranquilla por aire y carretera este fin de semana

El Ministerio de Transporte activó un despliegue especial para atender la alta demanda de viajeros durante el Carnaval de Barranquilla 2026, uno de los eventos culturales con mayor impacto en la movilidad del país.

Según la entidad, este viernes 13 de febrero se proyecta el día de mayor movilización aérea hacia Barranquilla, con un estimado de 12.092 pasajeros, coincidiendo con uno de los eventos centrales de la celebración. En total, entre el 6 y el 18 de febrero, la Aeronáutica Civil estima que se movilicen 107.665 pasajeros por vía aérea, consolidando al Carnaval como un motor clave del turismo y la conectividad nacional e internacional.

“Barranquilla ya está recibiendo la llegada masiva de viajeros en el Carnaval 2026. Tan solo hoy, viernes, 13 de febrero, comienzan las principales celebraciones y actos del carnaval, van a llegar a la ciudad por vía aérea 12 mil pasajeros, por vía terrestre la cifra no se queda atrás, 37.000 personas se van a movilizar en 3.300 vehículos. Por eso todas las entidades del sector transporte trabajamos de manera articulada para que la movilidad esté garantizada, sea segura y eficiente para disfrutar esta gran fiesta”, aseguró la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Carnaval de Barranquilla // Foto: AFP

Como parte del operativo especial, las entidades del sector Transporte trabajan de manera coordinada con presencia institucional en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, la Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla y los principales corredores viales y peajes del Atlántico. Las acciones incluyen orientación a los viajeros, acompañamiento en infraestructura de transporte y articulación con autoridades locales para asegurar una operación eficiente y ordenada.



Finalmente, el Ministerio reiteró el llamado a los ciudadanos a planear sus desplazamientos con anticipación, comprar tiquetes en puntos autorizados, verificar horarios y reportar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales de atención.