Aumentan controles antes de Carnaval de Barranquilla por tarifas excesivas de taxistas

“La tarifa no se infla: se respeta”, es la frase con la que el Área Metropolitana de Barranquilla espera ponerle freno a los abusos reportados en las tarifas de los taxis en Barranquilla, sobretodo en los próximos días de Carnaval, debido a las denuncias de usuarios que alegan cobros de valores duplicados a los están acostumbrados a pagar.

Blu Radio conoció denuncias de personas que por un trayecto desde el Parque Washington, norte de Barranquilla, hasta el estadero La Troja, siendo una distancia de requerida de entre dos a tres kilómetros, tuvieron que pagar $35.000 cuando en un día normal suelen transferir solo $12.000.

Por esto, el subgerente de la AMB, Gustavo Santos, pide que se respeten los costos mínimos establecidos, pues su desobediencia traería sanciones tanto para el conductor como para la empresa a la que está afiliado su vehículo.

“Desde el Área Metropolitana de Barranquilla, en nuestra condición de autoridad de transporte público en nuestra jurisdicción, hacemos un llamado a todo el gremio del transporte público individual a cumplir las resoluciones metropolitanas que fijan las tarifas para este servicio público. De igual manera, hacemos toda la invitación para que los usuarios de este servicio público de taxi presenten cualquier tipo de quejas por el abuso que llegue a presentar este servicio los conductores del transporte público individual”, dijo a Blu Radio.



Desde la agremiación de taxistas Asotax, manifestó su representante Orlinson Villa, que lastimosamente esta es una práctica de solo un grupo que afecta la reputación de todos los conductores. Por eso, piden una vez más la instalación de un taxímetro para que no haya lugar a más abusos.

“El llamado no solamente es para los taxistas nada más sino para las autoridades locales para que de una vez por todas coloquen el taxímetro que necesitamos. Así no habrá que estar interactuando con el usuario para colocar el valor de la carrera. Se necesita un control para que no existan este tipo de abusos”, agregó.

Para Villa no hay necesidad de cobros excesivos durante los Carnavales, pues solo para sábado y domingo suele presentarse un aumento del 300% en la demanda con respecto a lo que es un fin de semana normal.

Publicidad

Los interesados en reportar sus quejas o reclamos ante cobros excesivos, pueden realizarlo en este link:https://sgda.ambq.gov.co/AMB.Correspondencia.Web/PQRSD/Radicado