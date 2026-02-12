Era prófugo desde 2023 y ofrecían $200 millones por su ubicación: prontuario de alias 'Venezuela'

Cada vez se conocen más detalles del prontuario criminal de Juan de Dios Mazo Patiño, conocido con el alias de 'Venezuela', un cabecilla de comisión de las disidencias del frente 36 en Anorí, que fue abatido en las últimas horas en un operativo adelantando por la Policía Nacional.

Alias “Venezuela”, con más de 15 años de actividad criminal, estaba vinculado a diferentes acciones delictivas atribuidas a esa organización armada. Según las autoridades, se le responsabiliza por la coordinación de un atentado con artefacto explosivo el 30 de septiembre de 2025, en el que falleció un subteniente del Ejército Nacional y resultaron lesionados tres soldados en esta misma región del nordeste antioqueño.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, aseguró que el ahora abatido figuraba en el volante de los más buscados por el Ministerio de Defensa, señalado como integrante activo de este frente, pero además narró que estuvo recluido en la cárcel cuando era integrante del ELN y tras cinco años se fugó.

"El nueve de marzo del año dos mil dieciocho, este había sido capturado en zona rural de Anorí por el Ejército Nacional, como integrante del Frente Héroes y Mártires del ELN. Esta captura se llevó a cabo por porte ilegal de armas, y este sujeto se fugó de la cárcel municipal de de Anorí, más o menos en el año 2023. Había coordinado la instalación de artefactos explosivos improvisados y hostigamientos a la base militar La Montañita del Ejército Nacional en el año 2023", detalló Muñoz.



Desde ese momento, este no tuvo un domicilio fijo sino que vivía de casa en casa para evitar ser detectado por las autoridades, incluso algunos sitios donde podría haber constreñido a la población para que lo ocultaran, según estiman las autoridades, que señalaron que su hoja de vida delictiva, marcada por la reincidencia en actos violentos, lo ubicaba como objetivo prioritario.

"El sujeto estaba en el municipio de Anorí, cambiándose habitualmente de residencias y viviendas, y el personal destacado de inteligencia del Departamento de Policía de Antioquia llevó a cabo la recopilación de todo este acervo probatorio, lo cual conllevó a a recopilar algunas informaciones, de hecho, con medios técnicos, con interceptación allá en en la zona y también con con la participación de algunas personas que daban datos o situaciones que llevaron a al abatimiento", detalló el comandante.

Durante el desarrollo del procedimiento policial en el que fue abatido, fue incautada una pistola con munición, dos celulares y cuatro prendas de uso militar (gorras y pantalón), elementos que complementan las líneas de investigación sobre su actividad operativa en la región.

