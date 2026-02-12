En vivo
Antioquia  / Era prófugo desde 2023 y ofrecían $200 millones por su ubicación: prontuario de alias 'Venezuela'

Era prófugo desde 2023 y ofrecían $200 millones por su ubicación: prontuario de alias 'Venezuela'

Las autoridades indican que participó en el atentado del 21 de agosto de 2025 en Amalfi, donde fue derribado un helicóptero y murieron 13 policías. Atacó a policías y soldados por lo menos dos veces.

