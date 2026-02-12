Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 12 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales y consultados del suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Cada día, miles de apostadores revisan los números ganadores con la ilusión de acertar y llevarse un premio.
El resultado oficial del sorteo realizado este jueves 12 de febrero de 2026 fue:
Detalle del resultado:
Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a este sorteo.
El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:
Además del sorteo nocturno, existen otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche (que se juega los jueves en la noche), ampliando las oportunidades para los jugadores habituales.
Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, donde el premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia.
Uno de los factores que impulsa la participación diaria es la accesibilidad en los valores de apuesta:
Esta flexibilidad facilita que más personas puedan participar.
En Colombia es posible jugar chance a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos. El proceso incluye:
Esta alternativa permite participar de manera segura y consultar resultados en tiempo real sin acudir a un punto físico.
El proceso de reclamación depende del valor del premio, pero en general se requiere:
Documentos básicos:
Según el valor (UVT):
El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.
Consultar los resultados recientes permite a los jugadores llevar un mejor control de sus apuestas y mantenerse informados sobre este tradicional sorteo del Valle del Cauca.