Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 12 de febrero de 2026

El chance Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales y consultados del suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Cada día, miles de apostadores revisan los números ganadores con la ilusión de acertar y llevarse un premio.

Número ganador del Chontico Noche

El resultado oficial del sorteo realizado este jueves 12 de febrero de 2026 fue:

Detalle del resultado:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a este sorteo.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, existen otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche (que se juega los jueves en la noche), ampliando las oportunidades para los jugadores habituales.



¿Cómo se juega el chance Chontico Noche?

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, donde el premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia.



¿Cuánto cuesta apostar?

Uno de los factores que impulsa la participación diaria es la accesibilidad en los valores de apuesta:



Valor mínimo del tiquete : $500 pesos.

: $500 pesos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Esta flexibilidad facilita que más personas puedan participar.



¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?

En Colombia es posible jugar chance a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos. El proceso incluye:



Registrarse en un operador legal. Validar la identidad. Recargar saldo. Elegir el sorteo, número y modalidad.

Esta alternativa permite participar de manera segura y consultar resultados en tiempo real sin acudir a un punto físico.



¿Cómo reclamar en premio?

El proceso de reclamación depende del valor del premio, pero en general se requiere:

Documentos básicos:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento.

Según el valor (UVT):



Menores a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar Formato SIPLAFT.

Iguales o superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Últimos resultados del Chontico Noche

11 de febrero de 2026: 0830 - 1

10 de febrero de 2026: 9876 – 2

9 de febrero de 2026: 9961 – 7

8 de febrero de 2026: 7467 – 1

7 de febrero de 2026: 6114 – 1

Consultar los resultados recientes permite a los jugadores llevar un mejor control de sus apuestas y mantenerse informados sobre este tradicional sorteo del Valle del Cauca.