Recicladores y Gobierno firman acuerdos para levantar bloqueos en Bogotá

Recicladores y Gobierno firman acuerdos para levantar bloqueos en Bogotá

Es un documento con nueve puntos en el que quedó pactada la convocatoria a una mesa de diálogo nacional para discutir la participación de los recicladores en el marco del nuevo modelo de basuras del país.

