Recicladores y Gobierno firman acuerdos para levantar bloqueos en Bogotá

En la tarde de este jueves, a las 6:00 p. m., el gremio de recicladores y el Gobierno nacional firmaron un documento de seis hojas con nueve acuerdos para levantar los bloqueos y las manifestaciones que hay en Bogotá, que comenzaron desde la madrugada del martes pasado. Una de las exigencias que hacía el gremio era que el Gobierno los tuviera presentes en la mesa de concertación para el nuevo modelo de recolección de basuras que se está planeando.

Dentro del documento, específicamente en el punto 3, se concretó que dicho encuentro se llevará a cabo el próximo 3 de marzo de 2026 a las 9:00 de la mañana, para presentar la ruta mediante la cual serán presentadas, socializadas y discutidas las propuestas con las que los recicladores de oficio entrarán dentro de la planeación del modelo de recolección.

“En la agenda de la reunión prevista para el 3 de marzo de 2026 se establecen los lineamientos generales que permitan trazar la ruta metodológica, temática y participativa mediante la cual se desarrollará la mesa de diálogo nacional de organizaciones de recicladores de oficio, definiendo con claridad el mecanismo a través del cual serán presentadas, socializadas y discutidas las propuestas en su estado de avance”, detalla el documento.

Por otro lado, en los acuerdos que hace el Gobierno nacional, en el punto siete, se especifica que el Ministerio de Vivienda se compromete a no expedir modificaciones a la normativa vigente de aprovechamiento que impacten a los recicladores de oficio y a las demás organizaciones antes de la realización de la reunión preliminar prevista para el 20 de febrero, donde se organizarán los lineamientos de participación, y la del 3 de marzo, donde se presentarán dichos lineamientos para definir la participación en el nuevo modelo de basuras.



Entretanto, en este documento se confirma que, una vez firmada el acta, las organizaciones se comprometen al levantamiento de las protestas que se mantuvieron a lo largo de la calle 26 en Bogotá y del plantón que se realizó desde la madrugada del martes pasado frente a las instalaciones del Ministerio de Vivienda. El documento tiene la firma de 20 voceros del gremio reciclador y la firma de delegados del Ministerio de Vivienda, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.