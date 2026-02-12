Minjusticia explicó demoras en extradición de Zulma Guzmán y aseguró que es prioridad para Gobierno

El ministro de Justicia, Jorge Cuervo, se refirió al proceso de extradición de Zulma Guzmán, señalada por la muerte de dos menores que habrían sido envenenadas tras ingerir frambuesas impregnadas con talio. Guzmán sostuvo una relación afectiva con el padre de una de las víctimas.

El jefe de la cartera explicó que la extradición ha tenido retrasos debido a recursos internos en el sistema judicial británico. Según indicó, la defensa de Guzmán estaría alegando supuestas condiciones de salud mental para evitar que responda ante la justicia colombiana. “El Estado y el Gobierno deben ser respetuosos de los sistemas judiciales extranjeros. Sin embargo, es una prioridad para el Gobierno que, una vez se surtan estos procedimientos internos en el Reino Unido, esta persona sea traída a Colombia”, afirmó.

La extradición está prevista para el próximo 2 de noviembre, luego de que Guzmán compareciera de manera virtual el pasado 9 de febrero ante la Corte de Magistrados de Westminster, desde la cárcel HMP Bronzefield, donde permanece detenida mientras avanza el trámite.

Cabe recordar que Guzmán se lanzó al río Támesis en lo que habría sido un intento de quitarse la vida para evadir la acción de la justicia. Su captura se produjo dos semanas después de que la Fiscalía emitiera una orden de detención y una notificación roja de Interpol para dar con su paradero.